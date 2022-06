Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Monaten trotze die RWE-Aktie dem turbulenten Marktumfeld. Nach dem jüngst erreichten Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro habe die Aktie nun allerdings auf hohem Niveau durchgeschnauft. Angesichts von Bewertung und politischem Rückenwind scheinen neue Hochs aber zeitnah möglich. Ein Deal mit Vattenfall sorge derweil für Aufsehen.RWE kaufe Vattenfall in den Niederlanden ein großes Gaskraftwerk ab. Das wasserstofffähige Kraftwerk mit dem Namen Magnum befinde sich in unmittelbarer Nähe zu einem RWE-Steinkohle- und Biomasse-Kraftwerk in Eemshaven, wie das Unternehmen bereits am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Kaufpreis entspreche einem Unternehmenswert von 500 Millionen Euro. Die Übernahme solle bis Ende September abgeschlossen sein. RWE wolle alle Beschäftigten übernehmen.Magnum könne bereits jetzt so umgerüstet werden, dass es mit bis zu 30 Prozent Wasserstoff betrieben werden könne. "Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Gaskraftwerk bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig auf Wasserstoff als alleinigen Brennstoff umzustellen", habe RWE erklärt. Das Unternehmen wolle in Eemshaven sein Wasserstoff-Geschäft ausbauen und plane unter anderem die klimaneutrale Produktion von Wasserstoff in großem Maßstab."Der Aktionär" bleibt entsprechend bullish für den Versorger und rät Neueinsteigern, Rücksetzer zum Kauf zu nutzen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 03.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link