Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,18 EUR +2,83% (28.05.2020, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Chance auf Fortsetzung der Rally - ChartanalyseDie RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) markierte am 20. Februar 2020 ein Mehrjahreshoch bei 34,64 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert stark abgestürzt, habe den Aufwärtstrend seit Oktober 2018 durchbrochen und sei auf ein Tief bei 20,05 EUR gefallen. Seit diesem Tief vom 23. März lege die RWE-Aktie wieder deutlich zu. Dabei sei sie am 18. Mai an den gebrochenen Aufwärtstrend geklettert. Sie sei einige Tage darunter seitwärts gelaufen und sei am 25. Mai über diese Trendlinie ausgebrochen. Nach einem Hoch bei 30,70 EUR sei es zu einem zweitägigen Rücksetzer auf diese Trendlinie gekommen.Damit habe die RWE-Aktie die Chance auf eine Fortsetzung der Rally seit 23. März. Ein prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich noch bei einem Anstieg über 30,72 EUR. Dann wäre Platz für eine Rally bis zum Jahreshoch bei 34,64 EUR. Sollte der Wert aber unter 29,47 EUR abfallen, dürfte die Konsolidierung seit Dienstag fortgesetzt werden. Ein Ziel läge dann bei ca. 27,80 EUR, was zu einem Test des Aufwärtstrends seit 23.März führen würde. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:29,85 EUR -0,27% (29.05.2020, 08:41)