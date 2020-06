Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch die Corona-Krise habe auch der Versorger seine Hauptversammlung verschieben müssen. Für Anleger bedeute das vor allem, dass sie sich bezüglich der Dividende länger gedulden müssten. Das Warten habe jedoch bald ein Ende. In der kommenden Woche halte RWE die erste rein virtuelle Hauptversammlung ab. An der Dividende halte der DAX-Konzern dabei fest. 80 Cent je Aktie sollten Anteilseigner für das vergangene Geschäftsjahr bekommen. Das entspreche auf dem aktuellen Niveau einer Rendite von 2,5%.RWE sei damit wieder auf dem Weg zurück zu einem Dividendengaranten. Noch 2016 sei der Aufschrei groß gewesen, als der Versorger wegen Milliardenverlusten durch Abschreibungen im Rahmen des Atomausstiegs die Ausschüttung gestrichen habe. Da auch die Kohlekraftwerke auf der Kippe gestanden seien, hätten viele Anleger einen Kollaps befürchtet. Doch seit 2018 schütte der Konzern wieder attraktive Dividenden aus. Mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien habe sich RWE zudem selbst wieder eine Zukunft gegeben.Konservative Anleger würden bei RWE wieder eine solide Dividende und durch das "grüne Geschäft" auch Potenzial für das operative Geschäft finden. Trotz des Kursanstiegs sei das noch nicht ausreichend im aktuellen Kurs eingepreist. Die RWE-Aktie bleibe deshalb auf der Kaufliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,20 EUR +0,39% (19.06.2020, 15:59)