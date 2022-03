(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch den Ukraine-Krieg würden wieder Stimmen lauter, dass konventionelle Energieträger wie Kohle- oder Atomkraft in Deutschland länger genutzt würden. Doch viele Klimaschützer und Aktivisten würden sich nach wie vor gerade gegen den Kohleabbau von Versorgern wie RWE wehren. Nun habe der DAX-Konzern zumindest einen Teilsieg vor Gericht eingefahren.So habe RWE Power im Streit um ein Grundstück in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II einen Teilerfolg errungen. Das Unternehmen dürfe auf dem Grundstück eines Landwirts Vorbereitungen zum Abbaggern des Geländes treffen, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag in Münster entschieden habe. Die Beschlüsse seien nicht anfechtbar.Damit habe der Eilantrag eines Hofbesitzers und zweier Mieter am Rande des Tagebaus gegen eine Entscheidung der Genehmigungsbehörde keinen Erfolg gehabt. Zuvor habe bereits das Verwaltungsgericht Aachen einen entsprechenden Antrag auf einen vorläufigen Räumungsstopp zurückgewiesen.RWE habe ursprünglich nach der vorzeitigen Besitzeinweisung am 1. November 2021 mit vorbereitenden Arbeiten für das Abbaggern der Grundstücke beginnen wollen. Dabei sollten Gebäude abgerissen und vereinzelte Bäume und Sträucher beseitigt werden. Nach der Eilentscheidung könnten diese Arbeiten nun beginnen.Am Verwaltungsgericht Aachen seien noch Klagen gegen die Grundabtretung, wie Enteignungen im Bergrecht genannt würden, und Besitzeinweisung im Hauptsacheverfahren anhängig. Enteignungen wie zum Beispiel beim Autobahnbau oder im Streit um Lützerath beim Tagebau seien immer dann möglich, wenn das Wohl der Allgemeinheit bejaht werde. Beim Tagebau Garzweiler II gelte dies wegen der Versorgung des Energiemarktes mit Braunkohle. Sie solle nach Absprachen von Bund und Ländern zum Kohleausstieg noch bis mindestens 2035 genutzt werden.In Anbetracht der geopolitischen Lage sei es zuletzt etwas untergegangen, aber RWE sei noch immer das Feindbild vieler Aktivisten. Mit seinem starken Portfolio an grünen Energien sei der Konzern inzwischen aber auch bestens gerüstet für die neue Energiewelt und werde - unabhängig von der Zukunft der Kohleverstromung - auch künftig weiter satte Gewinne scheffeln.Anleger können bei der RWE-Aktie nach wie vor zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)