Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,10 EUR -0,15% (25.02.2020, 11:29)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Auftrieb verleihe dem Energiesektor ein Kommentar der Analysten von Goldman Sachs. Zwar ziele er nicht direkt auf RWE, doch die US-Investmentbank sehe im französischen Peer EDF einen potenziellen Gewinner der kommenden Monate. Goldman Sachs habe EDF von "neutral" auf "nuy" hochgestuft und das Kursziel von 10,60 auf 16,60 Euro angehoben."Der Aktionär" bleibe mit Blick auf die RWE-Aktie weiter optimistisch und empfehle, dabeizubleiben. Sollte es im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur auch bei RWE zu weiteren Kursverlusten kommen, können dies noch nicht investierte Anleger dann zum Kauf nutzen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,17 EUR -1,34% (25.02.2020, 11:14)