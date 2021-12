Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,69 EUR +1,46% (01.12.2021, 10:01)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,70 EUR +1,61% (01.12.2021, 09:48)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.12.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sei hinsichtlich der Klimaschutzziele (u.a. Erneuerbare Energien sollten durch erheblichen Kapazitätsausbau in 2030 80% des Bruttostromverbrauchs decken, Ausstieg aus der Kohleverstromung idealerweise bis 2030, Preis für CO2-Emissionszertifikante sollten nicht unter 60 Euro je Tonne sinken (RWE verfüge hier über einen Überschuss)) ambitionierter ausgefallen als von Diermeier erwartet. Dies komme nach Erachten des Analysten der von RWE Mitte November vorgestellten Strategie (Bruttoinvestitionen im Zeitraum 2021 bis 2030 von 50 Mrd. Euro in das Kerngeschäft (Offshore- und Onshore-Windkraft, Solar, Speicher, flexible Backup-Kapazitäten und Wasserstoff)) stark entgegen. Allerdings seien Pläne im Rahmen eines Koalitionsvertrags noch kein realpolitisches Handeln (zumal Bundesrat involviert sei, teilweise Widerstand in der Bevölkerung, Finanzierung nicht geklärt, nächste Bundestagswahl in 2025 (eventuell andere politische Konstellation)).Nichtsdestotrotz werde nach Erachten des Analysten das politische Handeln in Deutschland hinsichtlich Klimaschutzes zumindest in den nächsten vier Jahren ambitionierter ausfallen als in den acht Jahren Große Koalition, was aber bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen keine Überraschung darstelle. Die gestiegenen (Konjunktur-)Risiken durch Omikron seien im Sinne der Sektorrotation tendenziell vorteilhaft für RWE-Aktie. Diese (2021e: 2,6%; 2022e: 2,6%) weise jedoch im Sektorvergleich (Stoxx Europe 600 2021e: 4,3%; 2022e: 4,6%) nach wie vor eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite auf.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Votum für die RWE-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 35 Euro auf 36 Euro erhöht. (Analyse vom 01.12.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: