Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,98 EUR +0,67% (13.09.2021, 09:57)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,89 EUR +0,34% (13.09.2021, 09:43)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.09.2021/ac/a/d)



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Wie mehrere Zeitungen (u.a. BöZ, FAZ) übereinstimmend berichten würden, habe der aktivistische Investor Enkraft Capital (halte 0,5 Mio. RWE-Aktien; zum Vergleich Grundkapital der RWE AG: 676,2 Mio. Aktien) das RWE-Management in einem Brief aufgefordert, die Braunkohleaktivitäten abzutrennen/abzuspalten/stillzulegen. Enkraft begründe die Forderungen damit, dass durch die Braunkohleaktivitäten für manche Investorengruppen die RWE-Aktie nicht investierbar (Stichwort: ESG/Nachhaltigkeit) sei und in den CO2-Emissionszertifikaten stille Reserven von 10 bis 13 Mrd. Euro in der RWE-Bilanz liegen würden. RWE könne eigenen Angaben zufolge die Berechnung von Enkraft nicht nachvollziehen.Diermeier betrachte die Braunkohleaktivitäten des Konzerns ebenfalls als Bremsklotz/Belastungsfaktor für die RWE-Aktie. Jedoch sehe er gegenwärtig nur begrenzte Chancen für die Hebung der potenziellen milliardenschweren stillen Reserven (vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken dürfte wegen der Versorgungssicherheit-Thematik auf Widerstand der Bundesnetzagentur treffen, Verkauf der Braunkohleaktivitäten bzw. Abspaltung an die Aktionäre dürfte nicht ohne Übertragung der CO2-Emissionszertifikate vollzogen werden können, vorzeitige Stilllegung würde wahrscheinlich zur Erhöhung der Bergbau-/Rückbaurückstellungen führen). Die Dividendenrendite der RWE-Aktie (2021e: 2,7%; 2022e: 2,9%) sei im Branchenvergleich (Stoxx Europe 600 Versorger 2021e: 5,5%; 2022e: 4,5%) nach wie vor unterdurchschnittlich.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Votum für die RWE-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 32 Euro auf 34 Euro erhöht. (Analyse vom 13.09.2021)