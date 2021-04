Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Fast schon traditionell sehe sich RWE auf der eigenen Hauptversammlung Kritik wegen des Kohleabbaus ausgesetzt. Dass der Konzern den Wandel hin zu Erneuerbaren Energien bereits massiv vorantreibe, helfe dabei nicht. Die Aktionäre würden bei Deutschlands größtem Versorger weiter auf einen schnelleren Kohleausstieg drängen."Mit einem CO2-Ausstoß von knapp 69 Millionen Tonnen im Jahr 2020 ist RWE immer noch ein Emissions-Schwergewicht in Europa", habe Vanessa Golz von der Sparkassen-Fondstochter Deka Investment in ihrem Beitrag zur Online-Hauptversammlung kritisiert. "Deshalb ist eine Beschleunigung beim Braunkohleausstieg notwendig." Henrik Pontzen von der Fondsgesellschaft Union Investment habe ebenfalls mehr Tempo beim Umbau der Stromerzeugung zu erneuerbaren Energien gefordert.Vor der RWE-Zentrale in Essen hätten Klimaaktivisten gegen das Festhalten des Stromversorgers an der Braunkohle demonstriert. Im vergangenen Jahr habe RWE noch immer 79 Prozent seines Stroms aus Kohle, Gas und Uran erzeugt. Damit bleibe der Konzern "ein Klimakiller mit weltweiten Konsequenzen", hätten sie dem Unternehmen vorgeworfen. Wenn der neue Konzernchef Markus Krebber das verschärfte EU-Klimaziel befolgen und das Pariser Klimaschutzziel einhalten wolle, müsse er die Braunkohlesparte bis spätestens 2030 abwickeln, habe die Umweltorganisation Greenpeace gefordert.Der scheidende RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz habe sich bei der Hauptversammlung letztmals den Aktionären gestellt. "Wir arbeiten intensiv daran, RWE immer nachhaltiger zu machen", habe er in seiner Rede betont. Schmitz habe durch einen Tausch der Geschäftsfelder mit dem langjährigen Rivalen E.ON die Ökostromerzeugung bei RWE kräftig ausgebaut. Ende April übernehme der bisherige Finanzchef Krebber das Ruder bei RWE.Schmitz habe sich zuversichtlich gezeigt, dass die EU-Kommission im laufenden Prüfverfahren diese Beihilfe durchwinken werde. Mehrere kommunale und regionale Energieversorger würden Wettbewerbsvorteile für RWE befürchten und hätten sich mit eigenen Stellungnahmen an dem Verfahren beteiligt, wie Krebber bestätigt habe.Die Kritik an RWE halte an, doch nach und nach dürfte der Wandel zu grünen Energien auch für das Image des Versorgers gut sein.Die Aktie bleibe derweil auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. Anleger könnten sich nach der Hauptversammlung zudem über die attraktive Dividende von 85 Cent je Aktie freuen. Morgen werde die Aktie dann ex-Dividende gehandelt. (Analyse vom 28.04.2021)