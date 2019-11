Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,38 EUR +2,37% (18.11.2019, 15:44)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,32 EUR +2,37% (18.11.2019, 15:30)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.11.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz Prognoseanhebung sei die Aktie von RWE in der vergangenen Woche unter Druck geraten. Vorsichtige Aussagen zu den Erneuerbaren Energien seien an der Börse nicht gut angekommen. Derweil sei nach wie vor offen, wie der Versorger für den Kohleausstieg entschädigt werde. CEO Rolf Martin Schmitz habe seine Milliardenforderungen noch einmal konkretisiert.RWE fordere Entschädigungen von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro je Gigawatt abgeschalteter Leistung. Der Konzern selbst rechne, bis zu drei Gigawatt vom Netz zu nehmen. Alleine das Stehenlassen des Hambacher Forstes habe Schmitz im Interview mit dem "Deutschlandfunk" auf etwa 1,5 Milliarden Euro beziffert. Zudem koste die sogenannte Schwarzfähigkeit - also die Besicherung der Fernwärme aus anderen Blöcken - ungefähr 500 Millionen Euro."Wir sind in intensiven Gesprächen", habe Schmitz derweil zu den Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium über die vorzeitige Abschaltung von Braunkohlekraftwerken gesagt. Man sei "aber sicherlich noch ein ganzes Stück von Lösungen entfernt." Eine klare Lösung bis Ende des Jahres halte Schmitz allerdings für realistisch machbar. Diese könnte dann auch ins Gesetz zum Kohleausstieg einfließen.Die RWE-Aktie ist weiter attraktiv - Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link