Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorgertitel gehe durch die Decke. Seit Jahresanfang habe die Aktie inzwischen bereits 24 Prozent an Wert gewonnen, RWE sei damit der stärkste Titel im DAX. Mittlerweile sei auch charttechnisch der Ausbruch gelungen, das Papier habe ein neues Mehrjahreshoch markiert. Umkämpft bleibe derweil die Situation am Hambacher Forst, hier würden Milliarden-Kosten drohen.Aufgrund der zunehmenden Kritik an der Rodung des Hambacher Forsts versuche der Versorger eine Lösung für den Erhalt des Waldes zu finden, der sich zu einem Symbol gegen den Kohlestrom entwickelt habe. Dies sei aber mit aufwendigen Neuplanungen verbunden. "Ich gehe mal davon aus, dass wir in die Milliarden reinkommen", so RWE-Power-Vorstand Lars Kulik am Donnerstag.Eine Entscheidung über die Zukunft in Hambach werde es geben, wenn alle Fakten auf dem Tische lägen. "Am Ende kommt die Frage, was kostet das denn mehr, und dann muss man die Entscheidung fällen: Ist es denn überhaupt richtig, den Hambacher Forst stehen zu lassen", so Kulik. Klar sei aber: Nachdem sich zuletzt auch die Kohlekommission für den Rodungsstopp ausgesprochen habe, stehe RWE unter einem gewissen Lösungsdruck.DER AKTIONÄR sei überzeugt von RWE und habe den Titel in das Aktien-Musterdepot gekauft. Mit dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch wurde ein starkes Kaufsignal gesendet, weitere Gewinne sind drin, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: