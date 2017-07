Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

17,625 EUR +2,77% (07.07.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

17,593 EUR +3,25% (07.07.2017, 18:22)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Energieerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Das dritte Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE.



Die RWE Generation ist derzeit einer der führenden Stromerzeuger in Europa und Leistungsträger und Kompetenzzentrum für die konventionelle Stromerzeugung innerhalb des RWE-Konzerns. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Stromproduktionskapazität von mehr als 40.000 Megawatt und beschäftigt an 70 Standorten rund 14.000 Menschen. Alleine in Deutschland sichern die Kraftwerke heute ein Drittel der Versorgung. RWE Generation engagiert sich dafür, dass der Strom künftig noch klimafreundlicher erzeugt wird, weiter sicher aus der Steckdose kommt und erschwinglich bleibt. Das Unternehmen ist stolz darauf, an dieser wichtigen Zukunftsaufgabe mitzuarbeiten. Dabei fühlt man sich den Menschen in den Regionen, in denen man tätig ist, verpflichtet.



RWE Supply & Trading ist ein führendes Energiehandelshaus in Europa und agiert auf den globalen Handelsmärkten für Energie und energienahe Rohstoffe. Es ist die Drehscheibe für Commodities in physischer und derivativer Form, z.B. für Gas, Kohle, Öl und Strom. Das Handelsportfolio umfasst auch Emissionszertifikate, Frachten, Wetterderivate und Biomasse. RWE Supply & Trading verantwortet die wirtschaftliche Optimierung der Stromerzeugung und des nicht-regulierten Gas-Geschäfts von RWE. Großen Industrieunternehmen und Handelspartnern bietet man ein handelsgestütztes Portfoliomanagement, langfristige Lieferkonzepte sowie Risiko-Management-Lösungen.



innogy SE ist eines der führenden europäischen Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert es die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy SE steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die neue Tochtergesellschaft der RWE AG ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Am 29. Juni 2016 wurde der Name der europäischen Aktiengesellschaft veröffentlicht: innogy. Die formale Umfirmierung fand am 1. Oktober 2016 statt und seit dem 7. Oktober 2016 ist das Unternehmen an der Börse notiert.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet die RWE AG einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Energiesystems. Die konventionelle Energieerzeugung wird auch in Zukunft als Partner der erneuerbaren Energien gebraucht. Außerdem kann sie von steigenden Großhandelspreisen profitieren. Darüber hinaus gleicht man die massiven Schwankungen der erneuerbaren Produktion durch kontinuierliche Handelsaktivitäten aus. (07.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse der DZ BANK:Der deutsche Leitindex war fest in den Börsenmonat Juni gestartet und hatte damit die im Mai gebildete seitwärts gerichtete Konsolidierung nach oben aufgelöst, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.So richtig Fahrt habe der DAX aber nicht aufgenommen. Vielmehr habe er auf etwas höherem Niveau und bei etwas größeren Ausschlägen abermals eine seitwärts gerichtete Konsolidierung gezeigt. Die Versuche, aus dieser nachhaltig nach oben auszubrechen, wobei teilweise neue Rekorde markiert worden seien, seien aber letztlich fehlgeschlagen. Zuletzt habe es am 19./20. Juni eine solche Anstrengung gegeben, die das Kursbarometer zwischenzeitlich auf 12.952 Punkte gehievt habe, was nun den aktuellen historischen Höchststand darstelle. Von diesem ausgehend sei dann eine Korrektur gestartet, die in der vergangenen Woche an Dynamik gewonnen habe.Der Rückgang des DAX in der vergangenen Börsenwoche sei von der Mehrheit der Indexmitglieder "getragen" worden. Am deutlichsten habe dabei die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) verloren, die im Juni in der Liste der am häufigsten aufgerufenen Basiswerte weit oben rangiere. Der zuletzt zurückgekommene Kurs könnte für Anleger, die diesen Rücksetzer lediglich als Korrektur in der zuletzt gebildeten Aufwärtsbewegung bewerten würden, eine Einstiegsgelegenheit bieten. Gestartet sei besagter Aufwärtsimpuls von dem im Dezember 2016 markierten Zwischentief bei 11,04 Euro. Seinen bisherigen Höhepunkt habe er am 25. Juni bei 20,33 Euro markiert.Zur positiven Entwicklung beigetragen haben nach Meinung der Analysten der DZ BANK ein verbessertes Branchenumfeld sowie die klarere Konzernstruktur. Gleichwohl habe das Unternehmen weiterhin mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen, die sich nach wie vor aus der vor einigen Jahren in Deutschland initiierten Energiewende ergeben würden. Die negativen Folgen der Energiepolitik würden sich dabei nicht nur in den Geschäftskennzahlen widerspiegeln, sondern auch im Aktienkurs. Dieser liege aktuell zwar deutlich über dem im Dezember 2015 markierten Allzeittief von 9,13 Euro, wozu die im bisherigen Jahresverlauf 2017 insgesamt positive Entwicklung maßgeblich beigetragen habe. Vom Allzeithoch, das im Januar 2008 mit 102,54 Euro markiert worden sei, sei der Kurs aber noch meilenweit entfernt.Zuletzt eine positive Nachricht für RWE sei eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, das die Kernbrennstoffsteuer gekippt habe. Die daraus erwartete Rückerstattung wolle der Konzern teilweise in Form einer Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Ein entsprechender Vorschlag solle der Hauptversammlung 2018 unterbreitet werden. Die Sonderdividende solle einmalig zusätzlich zu der für das Geschäftsjahr 2017 angestrebten Dividende von 0,50 Euro je Anteilschein gezahlt werden. Die überwiegenden Mittel aus der Rückerstattung wolle RWE dagegen dazu nutzen, um die eigene Finanzkraft zu stärken. Nach Ansicht der Analysten erscheine es zwar sinnvoller, die gesamte Rückerstattung zur Bilanzsanierung zu nutzen, zumal jüngst 6,8 Mrd. Euro an den Bund überwiesen worden seien. Der Betrag sei für den neuen Kernenergiefonds, der Teil des Kompromisses zwischen Bund und Versorgern für die Zwischen- und Endlagerung des Nuklearmülls sei.Gleichwohl bleiben die Analysten der DZ BANK zuversichtlich, dass der Konzern weitere Anstrengungen unternimmt, um sich dem schwierig bleibenden Branchenumfeld zu stellen, seine Finanzstruktur zu ordnen und seine operative Tätigkeit auf das veränderte Umfeld für die Branche strategisch neu auszurichten.Im Kerngeschäft hätten in den vergangenen Jahren stark gesunkene Strom-Großhandelspreise die Geschäfte massiv belastet. In den Ergebniskennzahlen habe es zudem etliche Sondereinflüsse gegeben, wie Wertberichtigungen. So auch im Geschäftsjahr 2016. RWE habe bei Umsätzen von 45,83 Mrd. Euro (-4,7%) einen auf die Anteilseigner entfallenden Nachsteuerverlust von 5,71 Mrd. Euro verzeichnet. Darin enthalten seien Abschreibungen auf deutsche Kraftwerke. RWE habe damit eigenen Angaben zufolge eine Art Bereinigung für die Zukunft vorgenommen, indem die Buchwerte der Anlagen hinsichtlich ihrer zukünftigen Ertragskraft angepasst worden seien, für die wiederum die Erwartungen gesenkt worden seien. Das Geschäftsjahr 2017 sei laut eigenem Bekunden von RWE gut gestartet und der Vorstand habe die Jahresziele bekräftigt. Die nächsten Geschäftszahlen seien für den 14. August terminiert.Die positive Kursentwicklung seit Ende 2016 impliziert nach Ansicht der Analysten der DZ BANK die Zuversicht der Anleger, dass es RWE gelingen könnte, den aktuellen Prozess der Anpassung an das schwierige Marktumfeld erfolgreich zu gestalten. Nach Ansicht der Analysten positiv zu bewerten sei außerdem, dass der Konzern die Auslagerung der Atommüllrückstellungen besser gemeistert habe als erwartet. Zu den Risiken würden weiterhin die Überkapazitäten in der Stromerzeugung in Deutschland gehören, die für anhaltenden Druck auf die Großhandelspreise sorgen könnten.Charttechnisch betrachtet sehe man die Aktie von RWE in einer langfristigen Abwärtsbewegung. In deren Verlauf habe sich seit Ende 2016 ein dynamischer Aufwärtsimpuls gebildet. Dabei könnte mit der im Mai überschrittenen Hürde bei 16,49 Euro (Zwischenhoch von Juli 2016) ein Ausbruch nach oben aus einer potenziellen Bodenbildung erfolgt sein. Die zuletzt auszumachende Kurskorrektur bewerte man bislang lediglich als technische Gegenbewegung innerhalb des zuvor erfolgten dynamischen Aufwärtsimpulses. Potenzielle Unterstützungen, an denen dieser Impuls wieder aufgenommen werden sollte, sähen die Analysten bei 16,78 Euro (38,2%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses seit Dezember 2016) sowie bei 16,49 Euro. Ein erstes mittelfristiges Kursziel wäre dann das Hoch bei 20,33 Euro.Die derzeit positive charttechnische Einschätzung der Analysten wäre obsolet, wenn der Kurs nachhaltig unter die Marken von 16,78 Euro und 16,49 Euro rutsche. Dann dürfte die aktuelle Korrektur größere Ausmaße annehmen, wobei zunächst der Bereich zwischen dem 50%-Retracement (15,68 Euro) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement (14,59 Euro) eine potenzielle Anlaufstelle darstellen könnte, so die Analysten der DZ BANK.Börsenplätze RWE St.-Aktie: