Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,72 EUR +1,55% (15.11.2021, 14:27)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,77 EUR +1,99% (15.11.2021, 14:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem schwachen Handelsauftakt seien die Aktien von RWE am Montag ins Plus gedreht. Auf dem seit Langem erwarteten Kapitalmarkttag habe der Konzern die Prognose für das kommende Geschäftsjahr erhöht. Zudem seien neue Ziele bis 2030 bekannt gegeben worden. Das komme bei den Anlegern gut an.Das bereinigte EBITDA solle 2022 konzernweit auf 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro steigen, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Bislang habe das Management nur 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro angestrebt. Die Prognose für das bereinigte Nettoergebnis sei zudem um 50 Millionen Euro angehoben worden: Hier sollten nun 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro bleiben. Auf das Kerngeschäft von RWE würden davon laut der neuen Prognose 650 bis 950 Millionen Euro entfallen. In das Segment würden die Geschäfte Energiehandel, Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas fallen.Auf der Konferenz habe das Unternehmen auch seine neue Strategie bis 2030 mit dem Titel "Growing Green" vorgestellt. Pro Jahr sollten durchschnittlich fünf Milliarden Euro brutto in das Kerngeschäft investiert werden. So solle das Portfolio an erneuerbaren Energien bis Ende des Jahrzehnts auf 50 Gigawatt erweitert werden. Pro Jahr wolle RWE dafür im Durchschnitt 2,5 Gigawatt zubauen, bislang habe das Management 1,5 Gigawatt jährlich angestrebt. In der Folge solle das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft bis 2030 auf fünf Milliarden Euro steigen, das wäre laut dem Unternehmen eine Verdoppelung im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr.Anleger zeigen Geduld und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link