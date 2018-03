Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,905 EUR -1,02% (19.03.2018, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,86 EUR -1,37% (19.03.2018, 10:29)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die langjährigen Rivalen E.ON und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) einigten sich auf einen EUR 20 Milliarden-Deal, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Geschäft sehe einen umfangreichen Tausch von Aktivitäten vor und führe kurzfristig zu mehr Marktmacht.Auf der gemeinsamen Pressekonferenz am letzten Dienstagmorgen hätten RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und E.ON-Chef Johannes Teyssen die Details zum Milliarden-Geschäft verkündet. Der Deal sehe zunächst vor, dass E.ON die RWE-Beteiligung von 76,8 Prozent an Innogy vollständig übernehme. Im Gegenzug werde der Versorger RWE mit 16,7 Prozent an E.ON beteiligt. In einem umfangreichen Tausch von Geschäftsaktivitäten erhalte E.ON das komplette Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy. Die erneuerbaren Energien sollten unter dem Dach von RWE geführt werden.Damit werde E.ON zu einem der größten Energieversorger in Europa und versorge rund 50 Millionen Kunden. E.ON-Chef Teyssen verspreche sich durch den Deal Synergien von EUR 600 bis 800 Millionen jährlich, die ab 2022 realisiert werden sollten. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Neuaufstellung die deutsche und europäische Energiewende im Interesse aller Kunden und im Interesse einer sicheren und nachhaltigen Versorgung besser als in der heutigen Organisation zum Erfolg bringen können", habe Teyssen auf der Pressekonferenz erklärt.Die Gewerkschaften IG BCE und ver.di hätten bereits am 12. März in einer gemeinsamen Erklärung das Milliarden-Geschäft begrüßt. "Die Chance für alle Beteiligten liegt darin, starke und investitionsfähige Unternehmen aufzubauen und Perspektiven für Wachstum und Arbeitsplätze zu erschließen", habe ver.di-Chef, Frank Bsirske, gesagt.Die RWE-Aktie werde aktuell bei EUR 19,93 (16.03.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 23,31 (09.11.2017), das Jahrestief bei EUR 14,31 (22.03.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden zwölf Analysten die Aktie auf "kaufen", 13 auf "halten" und zwei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 21,33 setzen. (Analyse vom 16.03.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link