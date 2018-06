Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,685 EUR +1,60% (29.06.2018, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,68 EUR +1,44% (29.06.2018, 11:02)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Bundestag habe den Weg für die Millionenentschädigungen der Energiekonzerne RWE und Vattenfall wegen des Atomausstiegs frei gemacht. Schon im Dezember 2016 habe das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Konzerne für bereits getätigte Investitionen und für verfallene Strom-Produktionsrechte entschädigt werden müssten. Jetzt sei eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet worden.2011 habee die damalige schwarz-gelbe Koalition nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima beschlossen, schon 2022 aus der Kernkraft auszusteigen. Acht Kraftwerke seien daraufhin sofort still gelegt worden, für die restlichen neun habe es einen stufenweisen Abschaltplan gegeben. E.ON, RWE und Vattenfall hätten daraufhin Verfassungsbeschwerde eingelegt.E.ON bekomme nun keine Entschädigung, weil die 2002 beim ersten Atomausstiegsbeschluss vereinbarten Reststrommengen bis 2022 voraussichtlich noch auf andere Atomkraftwerke verteilt werden könnten. RWE und Vattenfall dagegen würden sich auf eine Entschädigung im oberen dreistelligen Millionenbereich freuen. Konkret könne die Höhe erst 2023 ermittelt werden, wenn die tatsächlich nicht produzierten Strommengen ermittelt werden könnten - erst dann seien auch die entgangenen Gewinne bestimmbar.Anleger sollten bei der RWE-Aktie an Bord bleiben, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: