Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,80 EUR +0,54% (30.10.2020, 12:05)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,81 EUR +1,34% (30.10.2020, 11:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld mache die RWE-Aktie ihrem Ruf als defensives Investment derzeit wieder alle Ehre. Noch immer halte sich der DAX-Titel über der 30-Euro-Marke und führe den deutschen Leitindex am Freitag auch an. Eine äußerst bullishe Studie von Jefferies verleihe der Aktie dabei neue Impulse.RWE werde immer mehr zu einem reinen Anbieter Erneuerbarer Energien, so Analyst Ahmed Farman. Die Aktie sei dahingehend aber nicht fair bewertet, sondern weise einen erheblichen Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern auf. RWE habe vor allem eine starke Position, um vom wachsenden Offshore-Windgeschäft zu profitieren. Der Experte habe die Aktie deshalb von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel kräftig von 25,50 auf 40,00 Euro nach oben geschraubt. Das entspreche auf dem aktuellen Niveau einem Potenzial von knapp 30 Prozent.RWE habe die Zeichen der Zeit erkannt und rüste sich für die neue Energiewelt. Die Übernahme des Projektportfolios von Nordex und die Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Ausbaus des grünen Geschäfts hätten das untermauert. Gute Projekte würden sich in der Branche nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen lassen. Es sei deshalb richtig, Geld in die Hand zu nehmen und zuzukaufen - auch, wenn die Bewertungen in der Branche immer höher würden."Der Aktionär" führt den Versorger weiter auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: