Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern war an den Aktienmärkten u.a. auch in Folge des Bankfeiertages in den USA (Labor Day) der Nachrichtenfluss eher dünn, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der CEO von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Christian Sewing, werde ab sofort bis Ende 2022 rd. 15% seines monatlichen Festgehalts in die Aktien des Unternehmens investieren. Damit wolle er signalisieren, dass er voll und ganz hinter dem Radikalumbau des größten deutschen Geldhauses stehe und vom Erfolg der grundlegenden Neuausrichtung des Institutes überzeugt sei.Der Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) erwäge parallel zum Teilbörsengang der Antriebssparte auch eine vollständige Ausgliederung des Bereichs mit anschließender Börsennotierung. Sechs Wochen nach der Gewinnwarnung für 2019 habe das Unternehmen die Prüfung der Spin-off-Option unter anderem mit derzeit kaum vorhersehbaren Bedingungen für einen möglichen Teil-IPO der Antriebssparte im nächsten Jahr erklärt. (03.09.2019/ac/a/m)