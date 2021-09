XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,01 EUR -0,48% (07.09.2021, 10:52)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Abverkauf im Juli sei bei RWE längst vergessen. Mittlerweile notiere die Aktie bereits wieder deutlich über der 30-Euro-Marke, der Aufwärtstrend könnte bald weiter Fahrt aufnehmen. Auch die Analysten würden der RWE-Aktie noch mehr zutrauen. Am Dienstag habe die Credit Suisse nun ihr Kursziel noch einmal von 35,70 auf 38,10 Euro angehoben. Die Einstufung laute weiter "outperform".Die neue Strategie von RWE mit dem Fokus auf grüne Energien komme auch an der Börse gut an. Nach der Wahl könnte dieses Thema noch einmal Schwung bekommen. Höhere Kurse schienen möglich, zumal sich das Bild auch charttechnisch wieder aufgehellt habe. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 34-Euro-Marke würde ein frisches Kaufsignal generiert. Im Anschluss rücke das Jahreshoch aus dem Januar bei 38,59 Euro wieder in den Fokus. Anleger könnten auf dieses Szenario setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,01 EUR -0,84% (07.09.2021, 11:07)