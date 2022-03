Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 47,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 11.03.2022 52,00 Overweight Barclays Dominic Nash 08.03.2022 - Overweight J.P. Morgan Javier Garrido 08.03.2022 54,50 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 04.03.2022 46,50 Outperform RBC Capital Markets John Musk 04.03.2022 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 03.03.2022 40,50 Outperform Credit Suisse Wanda Serwinowska 18.02.2022 44,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 18.02.2022 47,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 17.02.2022 42,50 Buy Berenberg Andrew Fisher 02.02.2022 44,00 Overweight Morgan Stanley Robert Pulleyn 30.11.2021

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,76 EUR +2,55% (14.03.2022, 08:16)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,07 EUR -1,75% (11.03.2022)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.03.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 54,50 oder 40,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 15. März 2021 seine Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Februar zu entnehmen ist, werde RWE dank der hohen Energiepreise optimistischer für das laufende Jahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) solle 2022 nun zwischen 3,6 und 4,0 Mrd. Euro liegen. Zuvor habe RWE lediglich im besten Fall das untere Ende der Spanne prognostiziert. Im Kerngeschäft solle das operative Ergebnis zwischen 2,9 und 3,3 Mrd. Euro liegen. Hierzu würden bei RWE der Energiehandel, die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas zählen. Zudem habe das Management angekündigt, für 2022 ebenso wie für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,90 Euro zahlen zu wollen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 04.03.2022 weiterhin auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel von auf 54,50 Euro wurde bestätigt. Die Abhängigkeit von russischen Gasimporten sei geringer als befürchtet, so der Analyst. Im schlimmsten Falle kämen die Verluste aus entsprechenden Kontrakten auf 1,1 bis 1,9 Mrd. Euro in diesem Jahr. Allein am Donnerstag habe die Aktie aber schon 2,5 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung eingebüßt.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analystin Wanda Serwinowska hat den Titel in einer Analyse vom 18.02.2022 mit Blick auf den angehobenen Ausblick des Energiekonzerns weiterhin mit "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 39,00 auf 40,50 Euro angehoben. Wegen des überraschend hohen neuen operativen Gewinnziels (EBITDA) habe die Analystin ihre Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie (EPS) erhöht. RWE zähle wegen des Ergebnispotenzials im Zuge steigender Energiepreise sowie der begrenzten politischen Interventionsrisiken zu ihren Branchenfavoriten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: