Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 44,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 05.03.2021 41,00 Overweight Barclays Peter Crampton 05.03.2021 35,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 05.03.2021 39,10 Buy Société Générale Lüder Schumacher 04.03.2021 34,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.02.2021 40,00 Hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 19.02.2021 40,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 19.02.2021 40,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 19.02.2021 48,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 19.02.2021 42,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 18.02.2021 40,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 12.02.2021 52,00 Buy Bank of America Peter Bisztyga 12.02.2021 40,00 Neutral UBS Sam Arie 05.02.2021 37,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 05.02.2021 44,00 Overweight Morgan Stanley Robert Pulleyn 07.01.2021



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,40 EUR -0,25% (15.03.2021, 08:12)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,45 EUR -0,83% (12.03.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 52,00 oder 34,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 16. März 2021 seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Februar zu entnehmen ist, hätten die extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Auswirkungen auf den deutschen Energiekonzern RWE gehabt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Segments Onshore Wind/Solar werde im laufenden Jahr dadurch um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet. Hintergrund seien durch das Wetter bedingte Ausfälle von Windkraftanlagen und hohe Strompreise. Aufgrund staatlicher Maßnahmen habe RWE der Mitteilung zufolge "zu außergewöhnlich hohen Preisen" Strommengen kaufen müssen. Eine abschließende Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich, so RWE in einer Mitteilung.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Peter Bisztyga, Analyst der Bank of America, den Titel in einer Studie vom 09.01.2021 nach einer Ausschreibung britischer Offshore-Windprojekte weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 52,00 Euro belassen. Aktien der zum Zuge gekommenen Konzerne wie RWE seien auf breiter Front gefallen, so der Analyst. Sie müssten im Voraus Milliarden bezahlen für Projekte mit einem gewissen Umsetzungsrisiko. Für Anleger sei dies wohl ein Signal dafür, dass der Wettbewerb irrational geworden ist. Für RWE sei das Fazit aber positiv, der Energiekonzern stärke mit dem Zuschlag seine langfristige Wachstumspipeline.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Independent Research und liegt bei 34,00 EUR. Analyst Sven Diermeier hat seine "halten"-Empfehlung in einer Analyse vom 22.02.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 37,00 Euro auf 34,00 Euro. RWE rechne aufgrund der extremen Wettersituation im US-Bundesstaat Texas mit Ergebnisbelastungen. Seit dem 09.02. sei witterungsbedingt ein Teil der Onshore-Windparks von RWE außer Betrieb.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: