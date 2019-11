Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 26.11.2019 25,00 Hold Jefferies Ahmed Farman 21.11.2019 29,00 Buy UBS Sam Arie 20.11.2019 32,00 Conviction buy list Goldman Sachs Alberto Gandolfi 15.11.2019 31,50 Kaufen Nord LB Holger Fechner 14.11.2019 29,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 14.11.2019 30,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 14.11.2019 29,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 14.11.2019 34,00 Top Pick RBC Capital Markets John Musk 14.11.2019 22,00 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 14.11.2019 30,00 Overweight Barclays Peter Crampton 14.11.2019

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,82 EUR -1,00% (28.11.2019, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,84 EUR -1,14% (28.11.2019, 12:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.11.2019/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 14. November seine Zahlen für das dritte Quartal 2019 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, werde RWE wegen des Handelsgeschäfts und der Aussicht auf Nachzahlungen aus Großbritannien optimistischer. Der Konzern habe nach dem dritten Quartal seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) "RWE Stand Alone" auf 1,8 bis 2,1 Mrd. Euro erhöht. Bisher habe der Vorstand 1,4 bis 1,7 Mrd. erwartet. Das bereinigte Nettoergebnis sehe das Management jetzt bei 0,9 bis 1,2 Mrd. Euro. Bisher habe die Spanne bei 0,5 bis 0,8 Mrd. Euro gelegen.In den ersten neun Monaten sei das EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,3 auf 1,5 Mrd. Euro gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis habe sich von 645 auf 854 Mio. Euro verbessert. Aufgrund der bevorstehenden Neuaufstellung lege RWE weiter zunächst Zahlen für "Stand Alone" vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC. Analyst John Musk hat den Titel in einer Analyse vom 14.11. auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 34,00 Euro belassen. Bei den Kennziffern des Energiekonzerns habe das Handelsgeschäft positiv herausgeragt, so der Analyst. Jedoch würden die Erwartungen für den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien überraschend schwach erscheinen.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 18,00 EUR. Ingo Becker, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat den Titel am 26.11.2019 weiterhin mit dem Votum "reduce" bewertet. Seitdem der Energiekonzern den Tausch von Vermögenswerten mit Konkurrent E.ON bekannt gegeben habe, sei die Aktie gestiegen und nähere sich der Bewertung von Orsted, dem weltgrößten Anbieter von Offshore-Windenergie, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: