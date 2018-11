Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 23,60 neutral Exane BNP Paribas Sofia Savvantidou 21.09.2018 21,00 buy HSBC Adam Dickens 09.10.2018 24,60 buy Jefferies Ahmed Farman 07.11.2018 22,60 buy UBS Sam Arie 08.10.2018 26,80 buy Société Générale Lueder Schumacher 07.11.2018 23,00 strong buy CFRA Jia Man Neoh 08.10.2018 24,50 outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 19.10.2018 22,00 kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 08.10.2018 19,50 halten Independent Research Sven Diermeier 08.10.2018 23,00 kaufen RBC Capital Markets John Musk 24.10.2018 21,00 neutral JPMorgan Javier Garrido 08.10.2018 21,00 halten LBBW Erkan Aycicek 08.10.2018 22,40 conviction buy list Goldman Sachs Alberto Gandolfi 29.10.2018 18,00 reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 18.10.2018 26,00 overweight Morgan Stanley Nicholas Ashworth 08.10.2018 25,20 buy Commerzbank Tanja Markloff 08.10.2018 27,00 kaufen Nord LB Holger Fechner 24.09.2018

Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

18,435 EUR -0,70% (12.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

18,44 EUR -0,81% (12.11.2018, 18:29)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.11.2018/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der 9M-Zahlen zu? 27,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 14.11. die Neunmonatszahlen 9M 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Lueder Schumacher. Der Aktienanalyst der Société Générale hat am 07.11. vor 9M-Zahlen das Kursziel von 26,80 Euro und das "buy"-Rating für die RWE-Aktie bestätigt. Die Hauptfrage sei, wie stark der Versorger über Absicherungsgeschäfte von geringeren Kosten zur Energieerzeugung profitiert habe, so der Analyst. Von Interesse seien außerdem weitere Details über die Situation im Hambacher Forst sowie zu möglichen Fortschritten in puncto Kohleausstieg.Dagegen hat Ingo Becker, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, am 18.10. das Kursziel von 20 Euro auf 18 Euro reduziert und das "reduce"-Votum für die RWE-Aktie bestätigt. Becker habe in seiner Analyse die Auswirkungen der Neuaufteilung von Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien unter RWE und E.ON untersucht. Deren Bewertung im Größenbereich von 15 Milliarden Euro schlage seine Berechnungen deutlich. Es werde quasi Wachstum in Betracht gezogen, die Gewinndynamik sei aber wohl am Höhepunkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Börsenplätze RWE St.-Aktie: