Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8,500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie Deutschland sucht den Superstar, X Factor oder die tägliche Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sowie Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell.



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (10.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF).Die RTL Group habe in Q1 2021 zwar aufgrund negativer Wechselkurs- und Verbundeffekte einen Umsatzrückgang aufgewiesen, habe jedoch auf organischer Basis ein Umsatzplus verzeichnen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wie angekündigt erhöhe sich das Wachstum im zweiten Quartal und der Ausblick auf das GJ 2021 sei bestätigt worden. Mit dem begonnenen Konzernumbau habe ein deutlicher Mehrwert generiert werden können. Insgesamt werde damit die eigene Strategie konsequent umgesetzt. Priorität habe die Konzentration auf die europäischen Digitalgeschäfte, wo weiteres Wachstumspotenzial sowohl für lineares Fernsehen als auch für Streaming-Dienstegesehen werde.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung die RTL Group-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 58 Euro. (Analyse vom 10.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RTL Group-Aktie: