Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.



Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (14.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RTL Group: Seitwärts auf niedrigem Niveau - AktienanalyseDer Medienkonzern RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) steckt viel Geld in den Ausbau seiner Streaming-Dienste, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das zahle sich trotz des harten Wettbewerbs aus: Dank des Digitalgeschäfts, aber auch neuer Shows und Serien habe das Unternehmen seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 2,8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro steigern können. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe habe das Plus sogar bei 3,5 Prozent gelegen. Angaben zur Gewinnentwicklung habe RTL keine gemacht. Allerdings habe der Konzern zur Enttäuschung der Börse bestätigt, dass das operative Ergebnis 2019 trotz moderat steigender Umsätze um 2,5 bis 5,0 Prozent zurückgehen werde - wegen Investitionen in Programminhalte sowie die Videoplattformen.Auch vonseiten der Analysten habe es wenig Unterstützung gegeben. Zwar seien die Resultate des Medienkonzerns insgesamt solide ausgefallen und die Papiere im Branchenvergleich günstig bewertet, so DZ BANK-Analyst Thorsten Reigber. Investitionen in die Digitalisierung des Medienangebots sowie das eingetrübte Konjunkturumfeld mit Folgen für die TV-Werbeerlöse dürften aber vorerst belasten - ein Zwiespalt, der sich auch im Chart widerspiegelt: Die RTL Group-Aktie pendelt seit Mai zwischen rund 42 und 48 Euro seitwärts, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:43,62 EUR +0,37% (14.11.2019, 12:50)