Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8,500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie Deutschland sucht den Superstar, X Factor oder die tägliche Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sowie Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell.



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (02.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst sei es nur ProSiebenSat.1 Media gewesen. Nun stufe eine Analystin der Deutschen Bank auch den Konkurrenten RTL auf "kaufen" hoch. Obwohl beide Werte bereits gut gelaufen seien, sei weiteres Kurspotenzial vorhanden. Die Gründe und warum auch der Chef des RTL-Großaktionärs Bertelsmann für Kursauftrieb sorge.Die Deutsche Bank traue der RTL Group eine Fortsetzung der Erholung zu und habe die Aktien des Medienkonzerns von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Analystin Nizla Naizer sei nun deutlich optimistischer und habe ihr Kursziel von 40 auf 53 Euro nach oben gesetzt. Damit sehe sie auf dem aktuellen Kursniveau von etwa 48 Euro gut zehn Prozent Kurspotenzial.RTL habe das am breitesten aufgestellte videobasierte Geschäftsmodell unter den europäischen TV-Sendern, habe Naizer in einer aktuellen Studie zur Medien- und Internetbranche geschrieben. Die Luxemburger hätten - abgesehen von der robusten Erholung des Kerngeschäfts - noch einige interessante Chancen im Portfolio zu bieten.Das Unternehmen verfüge laut Naizer auch über eine starke Bilanz, nachdem es sein Portfolio mit dem Verkauf von BroadBand TV und dem bevorstehenden Verkauf von SpotX gestrafft habe. Zudem sollte die Rückkehr zur Zahlung einer attraktiven Dividende vom Markt gut aufgenommen werden.Ein weiterer Kurstreiber stünde an, wenn es RTL gelänge, seine Beteiligung am französischen Privatsender M6 mit einem Aufschlag zu verkaufen, glaube die Expertin.Auch für die Aktien des RTL-Konkurrenten ProSiebenSat.1 sei die Deutsche Bank-Analystin optimistisch. Naizer empfehle den MDAX-Wert ProSieben schon seit August 2020 zum Kauf. Nun habe sie ihr Kursziel deutlich von 14 auf 22 Euro nach oben geschraubt. Zuletzt habe es bereits einige Kurstreiber gegeben, wie die positive Entwicklung des TV-Werbegeschäfts im Schlussquartal, habe die Analystin erklärt.Weiteren Rückenwind könnten nun noch ein möglicher Börsengang der Datingplattform-Tochter ParshipMeet sowie ein möglicher Verkauf der Online-Parfümerie Flaconi liefern. Die ProSiebenSat.1-Aktien hätten am Montag 4,24 Prozent auf 17,70 Euro gewonnen.Außerdem sei gerade die Fusionsfantasie bei beiden Werten entfacht worden. Der Chef des RTL-Großaktionärs Bertelsmann, Thomas Rabe, habe im "Spiegel" auf die Frage nach Gedankenspielen zu einer Übernahme von ProSiebenSat.1 gesagt, er sähe durchaus eine Chance, wenn auch nicht unmittelbar.Auch die ProSieben-Aktie habe zuletzt weiter angezogen. Seit ihrem Crash-Tief im vergangenen März habe sich der MDAX-Wert bereits fast verdreifacht. Der Aufwärtstrend sei intakt.Sowohl der MDAX- als auch der SDAX-Wert bleiben haltenswert, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" habe die RTL Group im April 2020 zum Kauf empfohlen und ein Kursziel von 52,00 Euro ausgegeben. (Analyse vom 02.03.2021)