Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

61,95 EUR -0,80% (06.09.2018, 16:54)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.



Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (06.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RTL Group: Bodenbildung nimmt Formen an - AktienanalyseDie RTL Group-Aktie (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehörte nach den Zahlen zum zweiten Quartal zu den großen Gewinnern im MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der TV-Konzern habe seinen Umsatz konzernweit um 3,6 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro steigern können. Das EBITDA habe um knapp fünf Prozent auf 379 Mio. Euro zugelegt. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen.Profitiert habe der Medienkonzern vor allem von der Rückkehr der von der Tochter FremantleMedia produzierten Show "American Idol" und starker TV-Sendergeschäfte in den Niederlanden und Frankreich. Damit habe RTL ein schwaches TV-Geschäft in Deutschland mehr als ausgleichen können - sehr zur Erleichterung der Börse. Der schwache Jahresauftakt sei mit dem starken zweiten Quartal wieder geradegebogen und das Unternehmen auf einem guten Weg, seine Ziele für 2018 doch noch zu erreichen. Die Reaktion sei denn auch entsprechend ausgefallen: Zeitweise sei die Aktie um fast zehn Prozent nach oben gesprungen.Zusätzlich befeuert worden sei das Papier von mehreren positiven Analystenkommentaren. Die Erholung steht aus technischer Sicht allerdings noch auf wackligen Beinen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2018)Börsenplätze RTL Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:62,05 EUR -0,64% (06.09.2018, 16:50)