Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

70,49 EUR +1,67% (13.01.2017, 15:59)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (13.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktie: Wiederkehr der Käufer - ChartanalyseNach einem Verlaufshoch bei 97,00 Euro im April 2016 fiel die Aktie der RTL Gruppe (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) in einen mittelfristigen Abwärtstrend und setzte auf ein Verlaufstief von 63,47 Euro bis Anfang Dezember letzten Jahres zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst in diesem Bereich sei die Aktie zum Stehen gekommen, habe anschließend eine Trendwende vollzogen und sich bis knapp an die 200-Tagelinie herangearbeitet. Dabei habe sogar der EMA 50 auf Tagesbasis überwunden werden können und diene nun als kurzfristige Unterstützung bei fallenden Kursnotierungen. Der Jahresstart sei zwar nicht gerade von Erfolg gekrönt gewesen, jedoch würden sich seit Mitte dieser Handelswoche eine deutliche Stabilisierung, sowie im Freitagshandel dynamische Kurszuwächse in dem Wertpapier der RTL Gruppe zeigen, was auf eine entschlossene Käuferschicht hinweise.Die überaus überzeugende Wiederkehr der Käufer könnte kurzfristig direkte Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 71,77 Euro einläuten, darüber sogar bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei aktuell 72,30 Euro, sowie der dortigen Abwärtstrendlinie erlauben. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber eröffnet weiteres Kurspotential bis zum 61,8% Fibonacci-Retracement bei aktuell 75,76 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.01.2017)XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:70,58 EUR +2,08% (13.01.2017, 16:03)