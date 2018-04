RTL Group-Aktie: Weitere Investitionen in die digitalen Aktivitäten - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Mediensektor die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) zu halten.

Nach der durchwachsenen Entwicklung im dritten Quartal habe sich die Lage der Unternehmen im Abschlussquartal wieder verbessert erwiesen. Entsprechend habe für das Geschäftsjahr 2017 noch eine solide bis gute Geschäftsentwicklung erreicht und zum Teil neue Rekordwerte präsentiert werden können. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei insgesamt vielversprechend ausgefallen, wobei die gewohnt konservative Prognoseeinstufung einiger Unternehmen berücksichtigt werden müsse.

Die Lage der bisherigen Sorgenkinder, die Fernsehkonzerne ProSiebenSat.1 (neue strategische Weichenstellungen) sowie RTL (weitere Investitionen in die digitalen Aktivitäten), habe sich dank wieder ansteigender Einnahmen im Werbegeschäft im Stammgeschäft sowie dem Ausbau der digitalen Geschäftsbereiche zwar aufgehellt. Doch würden sich die Wachstumsperspektiven derzeit begrenzt zeigen.

Der Ausblick für den Sektor Medien bleibe für das Jahr 2018 trotz aller Unsicherheiten unverändert positiv. Dabei profitiere die Branche weiter von einer insgesamt stabilen Wirtschaftsentwicklung sowie einem insbesondere in Deutschland sehr erfreulichen Konsumklima. Branchentrends wie der Umbruch der Medienlandschaft würden für Chancen sorgen, die beispielsweise durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten im digitalen Bereich genutzt werden und Risiken ausgleichen oder sogar überkompensieren könnten. Lukrative Dividendenausschüttungen, Übernahmefantasie, Neuaufstellungen und Investitionen in neue Geschäftsfelder sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten würden das Bild positiv abrunden. Fechner bestätige sein Sektor-Rating mit "positiv".

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die RTL Group-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 68,00. (Analyse vom 16.04.2018)

Kurzprofil RTL Group S.A.:

Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8,500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie Deutschland sucht den Superstar, X Factor oder die tägliche Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sowie Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell.

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (16.04.2018/ac/a/d)