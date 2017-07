XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

65,30 EUR -0,61% (18.07.2017, 10:19)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (18.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christopher Johnen von HSBC:Christopher Johnen, Aktienanalyst von HSBC, senkt in einer aktuellen Branchenstudie vor Zahlen sein Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF).Das Wachstum mit Werbeeinnahmen verliere an Schwung, so der Analyst. Die nachlassende Dynamik in Q2 bei dem Privatsender wecke Sorgen um das zyklische Anzeigengeschäft und um ein Abwandern von Werbung in digitale Medien.Christopher Johnen, Aktienanalyst von HSBC, hat das Kursziel für die RTL Group-Aktie von 80,00 auf 74,00 Euro reduziert und sein "hold"-Votum bestätigt. (Analyse vom 18.07.2017)Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:65,279 EUR -0,79% (18.07.2017, 10:22)