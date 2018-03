XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (09.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) von 64 auf 68 Euro.Die RTL Group habe wie bereits im dritten Quartal auch im vierten Quartal 2017 weiter Boden gutmachen und den schwachen Start ins Geschäftsjahr 2017 kompensieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf dieser Basis habe sowohl das eigene Ertragsziel als auch der Marktkonsens beim reported EBITDA übertroffen werden können. Dabei habe der Medienkonzern weiter von steigenden Einnahmen aus dem deutschen Werbemarkt profitiert. Die Impulse aus den digitalen Geschäftsbereichen sollten durch Investitionen weiter gestärkt werden. RTL Group biete dem Anleger nach wie vor solide Dividendenaussichten. Dagegen würden die Wachstumsperspektiven an den europäischen TV-Werbemärkten begrenzt bleiben.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die RTL Group-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 64 auf 68 Euro angehoben. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze RTL Group-Aktie: