Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

71,10 EUR -0,80% (01.02.2018, 09:32)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (01.03.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) charttechnisch unter die Lupe.Mitte Februar habe die RTL Group-Aktie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 66,37 EUR) bzw. die Nackenzone des zuletzt mehrfach beschriebenen Doppelbodens bei gut 65 EUR zurückgetestet. Inzwischen könne dieser Rücksetzer als nahezu idealtypischer Pullback interpretiert werden, der die vorangegangene untere Umkehr bestätige. In die gleiche Kerbe schlage aktuell der Bruch des seit Anfang 2016 bestehenden Baissetrends (akt. bei 69,75 EUR). Da auch die quantitativen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) freundlich zu interpretieren seien, scheine der Medientitel tatsächlich die Kurve bekommen zu haben.Rückenwind komme darüber hinaus von Seiten des angeführten Trendfolgers, der auf Monatsbasis vor dem ersten Einstiegssignal seit über drei Jahren stehe. In diesem Zusammenhang würden die Hochs vom April 2017 und August 2016 bei 76,49 EUR bzw. 79,42 EUR die nächsten Anlaufziele abstecken. Als Stopp auf der Unterseite biete sich die o. g. ehemalige Abwärtstrendlinie an. Schließlich würde ein Rückfall in besagten Baissetrend die aktuell günstige Ausgangslage gefährden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze RTL Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:71,20 EUR -1,25% (01.02.2018, 09:23)