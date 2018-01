XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (31.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Branchenstudie an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) fest.Der Mediensektor habe eine insgesamt durchwachsenere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor dem Hintergrund einer robusten Wirtschaftslage zeige der europäische Werbemarkt eine positive Tendenz. Der Umbruch der Medienlandschaft schreite weiter voran. Die Aussichten würden unverändert positiv vor dem Hintergrund der weiterhin guten Branchenbedingungen bewertet. Bei den intakten fundamentalen Branchentrends biete der Mediensektor neben lukrativen Dividendenrenditen auch weiter Wachstumsfantasie durch Investitionschancen in die Digitalisierung. Zudem stehe die Branche durch den in den letzten Jahren erfolgten Indexaufstieg von ProSiebenSat.1 in den DAX sowie RTL, CTS EVENTIM und Ströer in den MDAX vermehrt im Blickfeld der Anleger. Neben den Kaufempfehlungen für die Mehrheit der Einzelwerte erwarte Fechner auch für die gesamte Medienbranche eine Entwicklung, die über dem Gesamtmarkt liege.RTL Group habe zwar mit verbesserter Ergebnisentwicklung in Q3 2017 aufwarten können. Doch trotz solider Dividendenaussichten rate Fechner angesichts der eingetrübten Wachstumsaussichten an den europäischen TV-Werbemärkten derzeit nur noch zum Halten der RTL Group-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RTL Group-Aktie: