Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

16,22 EUR +1,76% (26.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

16,15 EUR +1,19% (26.04.2019, 22:26)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (27.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) unter die Lupe.Es sei selten, dass sich alle Analysten einig seien, doch bei der RIB Software-Aktie sei es der Fall: Die fünf Analysten, die für das Papier des deutschen Bausoftware-Entwicklers eine Empfehlung abgeben würden, würden unisono zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel von 16,67 Euro sei nach der rasanten Kursrally zwar fast erreicht. Allein im laufenden Jahr sei die RIB Software-Aktie über 40% gestiegen. Die Zahlen am 30. April könnten aber neue Impulse bringen.Im Fokus des ersten Quartals dürfte insbesondere das Joint Venture mit dem französischen Baustoffhersteller Saint-Gobain liegen. Gleichzeitig bleibe die RIB Software-Aktie stark abhängig von der Konjunktur, da das Stuttgarter Unternehmen im Vergleich zu anderen Software-Anbietern über relativ geringe wiederkehrende Umsätze verfüge.Die Prognose der Unternehmensführung sei optimistisch. RIB Software stelle weiterhin schnelles Wachstum und eine "hohe Profitabilität" in Aussicht. In den Folgejahren solle das Wachstum sogar noch an Dynamik gewinnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RIB Software-Aktie: