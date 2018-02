Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

Kurzprofil RIB Software AG:



Die RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Pionier für modellbasiertes Bauen, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (21.02.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Aktie: Erstaunliche Performance! AktienanalyseAlle Achtung: Um etwa 100 Prozent konnte die Aktie von RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) auf Sicht der vergangenen 52 Wochen steigen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Stuttgarter Unternehmen sorge für Innovationen in der boomenden Baubranche.Seit ihrer Gründung im Jahre 1961 sei die RIB Software nach eigenen Angaben Vorreiter für Innovationen im Baubereich. Heiße: RIB unterstütze bei der Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie bei neuen Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor. In mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreue RIB nach eigenen Informationen etwa 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und auch Regierungen. Der Konzernumsatz der RIB Gruppe sei in 2017 nach vorläufigen Zahlen um 10,6 Prozent auf 108,3 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei in 2017 überproportional, nämlich um 22,9 Prozent auf 40,2 Mio. Euro geklettert.Der kurzfristige Aufwärtstrend bei der RIB Software-Aktie verlaufe derzeit bei etwa 23,50 Euro. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 23,12 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2018)Börsenplätze RIB Software-Aktie: