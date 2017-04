Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

Kurzprofil RIB Software AG:



Die RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Pionier für modellbasiertes Bauen, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (11.04.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Herstellers RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) charttechnisch unter die Lupe.Die 200-Tage-Linie (akt. bei 11,60 EUR) habe die RIB Software-Aktie zuletzt als Sprungbrett nach oben genutzt. Damit sei gleichzeitig die Haltezone aus der 50%-Korrektur des Hausseimpulses von Juni bis November 2016 (11,43 EUR) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten in diesem Dunstkreis bestätigt worden. Auch der im Monatschart zuletzt ausgeprägte "Hammer" dokumentiere den unterstützenden Charakter der angeführten Bastion. Für das "i-Tüpfelchen" sorge nun der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit November vergangenen Jahres (akt. bei 12,40 EUR).Dank der abgeschlossenen abc-Korrektur, der o. g. Kumulationsunterstützung sowie dem Ende des Korrekturtrends der letzten Monate würden sich nun die Bullen wieder in der besseren Ausgangsposition befinden. Das bisherige Jahreshoch bei 13,45 EUR definiere dabei ein erstes Etappenziel, bevor das Pendant vom letzten Jahr bei 14,86 EUR wieder auf die Agenda rücke. Eine enge Absicherung auf Basis des ehemaligen Korrekturtrends sichere ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis neuer Long-Engagements, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.04.2017)Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:12,97 EUR +3,39% (10.04.2017, 17:35)