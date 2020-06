Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

18,20 EUR +0,11% (29.06.2020, 11:22)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (29.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) weiterhin zu verkaufen.Die B. Braun Melsungen AG habe das vom Klinikbetreiber Asklepios am 08.04. lancierte öffentliche Übernahmeangebot (keine Mindestannahmeschwelle) von 18,00 Euro in bar je RHÖN KLINIKUM-Aktie (Streubesitz: 16,8%), das vom Vorstand und Aufsichtsrat von RHÖN-KLINIKUM zur Annahme empfohlen worden sei, angenommen. Das Bundeskartellamt habe bereits Ende Mai die Übernahme in der ersten Prüfungsphase genehmigt. Die B. Braun Melsungen AG habe bislang über 25,2% der RHÖN-KLINIKUM-Aktien und somit über eine Sperrminorität verfügt. Im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung (03.06.) sei die von der B. Braun Melsungen AG geforderte Anhebung der Mehrheitserfordernisse von 50% auf 75% abgelehnt worden. Außerdem seien die zwei Vertreter der B. Braun Melsungen AG aus dem Aufsichtsrat von RHÖN KLINIKUM abgewählt worden.Gottschalt werte die Annahme des Übernahmeangebots durch die B. Braun Melsungen AG positiv, da somit seines Erachtens die bisherige Pattsituation zwischen den Großaktionären (B. Braun Melsungen AG (25,2%) vs. Asklepios und Familie Münch (50,07%)) gelöst worden sei. Asklepios verfüge nun über 83,2% der Stimmrechte, womit die Voraussetzung für einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag vorhanden sei. Die restlichen RHÖN KLINIKUM-Aktionäre könnten das Übernahmeangebot noch bis zum 06.07. annehmen. Die Prognosen des Analysten für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: 0,17 Euro) und 2021 (u.a. EPS: 0,18 Euro) hätten Bestand.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die RHÖN-KLINIKUM-Aktie weiterhin auf Höhe des Übernahmeangebots. Sein Rating für die RHÖN KILINIKUM-Aktie lautet weiterhin "verkaufen" bei einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 29.06.2020)Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:18,20 EUR 0,00% (29.06.2020, 11:22)