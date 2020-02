Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

17,96 EUR +22,68% (28.02.2020, 22:26)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (29.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) unter die Lupe.Konsolidierung im Krankenhausmarkt: Die unter regulatorischem Druck stehenden Klinikkonzerne Asklepios und RHÖN-KLINIKUM wollten sich zusammenschließen. In einem ersten Schritt wollten der RHÖN-KLINIKUM-Großaktionär Asklepios, der RHÖN-KLINIKUM-Gründer Eugen Münch sowie seine Ehefrau ihre Anteile in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln, wie Asklepios am Freitag mitgeteilt habe.Dieses Joint Venture solle dann mindestens rund 49% der RHÖN-KLINIKUM-Aktien halten. Zudem wolle Asklepios anschließend den anderen Aktionären der RHÖN-KLINIKUM AG eine Offerte i.H.v. 18 Euro je Anteilsschein unterbreiten. Das seien 25% mehr als die RHÖN-KLINIKUM-Aktie vor der Bekanntgabe der Pläne gekostet habe. Eine Mindestannahmeschwelle sei nicht geplant. Der Abschluss der Transaktion werde den Angaben zufolge, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, für das zweite Quartal erwartet. RHÖN-KLINIKUM solle als eigenständiges Unternehmen fortbestehen, habe es weiter geheißen.Die RHÖN-KLINIKUM-Aktie sei zeitweise vom Handel ausgesetzt worden. Im Anschluss sei das Papier um mehr als 22% nach oben geschossen und damit auch den Übernahmepreis von 18 Euro je Aktie fast erreicht. Der Aufschlag, den Asklepios den restlichen RHÖN-KLINIKUM-Aktionären biete, sei überschaubar, zumal sich die Aktie seit Juli 2019 in der Spitze fast halbiert habe. Es gebe viel interessantere Aktien auf dem Kurszettel als RHÖN-KLINIKUM, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2020)Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:18,00 EUR +22,28% (28.02.2020, 17:35)