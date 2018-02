Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

29,42 EUR +0,07% (23.02.2018, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

29,40 EUR +0,41% (23.02.2018, 11:04)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (23.02.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Vorläufige Ergebnisse etwas schwächer als erwartet: Der Umsatz habe in 2017 auf Basis der vorläufigen Zahlen bei 1,21 Mrd. EUR gelegen (Vorjahr: 1,18 Mrd. EUR), was etwas über der Analystenerwartung gelegen habe. Insgesamt seien 836.387 Patienten an den Kliniken des Konzerns behandelt worden (Vorjahr: 813.747). Dies entspreche dies einem Wachstum von 2,8% (Vorjahr: 6,4%).Das EBITDA habe sich auf 97,8 Mio. Euro belaufen. Es sei damit etwas schwächer als von Kürschner und dem Konsens (102,5 Mio. EUR) erwartet ausgefallen. Im Vorjahr habe das EBITDA noch bei 156,9 Mio. EUR gelegen, allerdings habe es dabei mit 42 Mio. EUR von positiven Einmaleffekten profitiert. Ohne die Auflösung dieser Rückstellungen hätte es nur bei 114,9 Mio. EUR gelegen. Der Konzerngewinn habe bei 36,7 Mio. EUR gelegen (Vorjahr: 58,6 Mio. EUR).Die Entwicklung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg sei dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Umsatz habe lediglich um 2,9% zugelegt und die EBITDA-Marge sei auf 6,3% gesunken (Vorjahr: 8%). Die Einigung über die Trennungsrechnung (Aufteilung der Kosten für Forschung und Lehre sowie Krankenversorgung) am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) werde sich 2018 aber voraussichtlich positiv bemerkbar machen.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die RHÖN-KLINIKUM-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde bei 28 EUR belassen. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie: