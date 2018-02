Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (26.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Gemäß vorläufiger Zahlen sei der Umsatz in Q4 auf 308 (Vj.: 291) Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe 20 (Vj.: 25) Mio. Euro betragen und sei damit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Gesamtjahr habe die Guidance erreicht werden können (Umsatz: 1,21 (Ziel: 1,20 bis 1,23) Mrd. Euro; EBITDA: 98 (Ziel: 85 bis 105) Mio. Euro). Insgesamt werte der Analyst die Zahlen insbesondere ergebnisseitig als durchwachsen.Für 2018 gebe sich RHÖN optimistisch und sehe sich in seinem Maßnahmenplan (u.a. Campus-Konzept, Digitalisierungsstrategie) bestätigt. Beim Umsatz werde ein Anstieg auf 1,24 Mrd. Euro (Bandbreite: +/- 5%) und beim EBITDA auf 117,5 bis 127,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Hierin enthalten seien auch die positiven Effekte aus der Einigung mit dem Land Hessen über die Trennungsrechnung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Die Ergebnis-Guidance sei verhalten ausgefallen.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2018 gesenkt (0,74 (alt: 0,80) Euro). Das operative Geschäft stelle sich mit Blick auf das regulatorische Umfeld weiterhin als herausfordernd dar. Die Digitalisierungsstrategie werte er mittelfristig zwar als sinnvoll, kurzfristig sei ein "Return" aber nicht zu realisieren. Den Aktienkurs sehe er weiter vor allem durch die Aktionärsstruktur und das künftige Vorgehen der Großaktionäre beeinflusst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie: