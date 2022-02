Auf konjunktureller Seite sollten REITs von einer Konstellation aus globaler wirtschaftlicher Erholung, dem Bedarf an neuen Wohnungen und weiterhin vergleichsweise günstigen Bauzinsen profitieren. Außerdem spreche die steigende Inflation für einen neuen Aufwärtszyklus. Denn historisch betrachtet hätten REITs in Zeiten mit hoher Inflation stets besser abgeschnitten als Aktien - das würden die Berechnungen der Experten für den Zeitraum 1973 bis 2020 zeigen. Vergleiche man etwa die Rendite auf annualisierter Basis mit den im S&P 500 enthaltenen Aktien, hätten REITs in Phasen mit einer Inflationsrate von über 4% eine um 3,6% bessere Performance geschafft. Bei einer Inflationsrate zwischen 3 und 4% habe diese Outperformance sogar bei 12,7% gelegen. Gerade die jüngste Underperformance gegenüber Aktien in der Niedrigzinsphase untermauere deshalb die Einschätzung, dass die aktuell steigenden Inflationsraten in den USA und in Europa den Weg für eine neue Phase bereiten würden, in der REITs besser abschneiden würden als der Gesamtmarkt.



Darüber hinaus seien REITs gegenüber dem breiten Aktienmarkt aktuell unterbewertet. Das beweise ein Blick auf die wichtigste Bewertungskennziffer für REITs, dem Verhältnis von Preisentwicklung zum Nettobetriebsgewinn. Hier notiere der Leitindex rund 12% unter dem langjährigen durchschnittlichen KGV des S&P 500. Ein ähnlich niedriges Niveau habe dieser Wert zuletzt 2017 erreicht. Eine vergleichbare Unterbewertung zeige sich auch gegenüber Anleihen, konkret im Vergleich zu Investment Grade Anleihen. Dafür würden die Höchstzinssätze mit den Renditen von Investment Grade Anleihen mit BBB Bonität herangezogen. Aktuell würden die Höchstzinssätze von REITs um 185 Basispunkte höher notieren. Gegenüber dem langfristigen Zinssatz von 117 Basispunkten würden sie somit Spielraum bieten, um weitere 68 Basispunkte zu gewinnen.



Schlussendlich seien REITs verlässliche Dividendenbringer. Weil Mietverträge in der Regel an die Inflationsentwicklung gekoppelt seien, bestehe in den meisten global führenden Immobilienmärkten weiterhin Potenzial für Mieterhöhungen. Diese Entwicklung erhöhe die an sich schon stabilen Cashflows und liefere die Basis für steigende Dividendenauszahlungen. Damit stütze sie das Renditeplus gegenüber höheren Inflationsraten. Vergleiche man die durchschnittlichen Dividenden so schütten REITs mit 2,96% deutliche mehr aus als Obligationen (1,56%) sowie Aktien (1,34%). Im Übrigen hätten die Ausschüttungen in 39 von 41 Jahren über der US-Inflationsrate gelegen.



Überdurchschnittliches Potenzial sehen die Experten von PGIM Investments in geografischer Hinsicht durch konjunkturelle Nachholeffekte in den USA und in Japan. Bei den Immobiliensektoren würden sie für Büroimmobilien und den Einzelhandel weiterhin begrenztes Wachstum erwarten, weil der durch die Coronapandemie ausgelöste Trend zu Homeoffice und E-Commerce anhalten werde. Für Logistikflächen, Rechenzentren und Privatwohnungen in der mittleren Preiskategorie würden die Experten dagegen von einer anhaltend hohen Nachfrage ausgehen. So seien in den ersten drei Quartalen 2021 nach Daten des europäischen Immobiliendienstleisters JLL rund 5,9 Millionen Quadratmeter umgesetzt worden - ein historischer Höchstwert in den ersten neun Monaten eines Kalenderjahres.



Das Zusammenspiel aus gesamtwirtschaftlichem Wachstum, günstigen Bewertungen und dem Beginn eines Zinsanstiegszyklus schaffe ein einzigartiges Umfeld für den Einstieg in REITs. Vor allem der Vergleich mit dem breiten Aktienmarkt und Anleihen zeige, dass es mehr denn je darauf ankomme, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Sub-Assetklasse zu setzen. (23.02.2022/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Die steigende Inflation setzt die Zentralbanken zunehmend unter Druck, ihre Geldpolitik zu straffen und die Zinsen stufenweise anzuheben, so Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss Accounts bei PGIM Investments.Sachwerte wie Immobilien seien dabei ein probates Mittel, um den Inflationsrisiken zu begegnen. Zwar würden Anleger hierbei traditionell auf den breiten Aktienmarkt setzen. Gerade im jetzigen Umfeld wäre jedoch ein Subsegment interessanter, konkret und kurz REITs, die geografisch und nach Immobilienklassen breit gestreut investieren und den Großteil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten würden.Seit dem Start des Leitindexes FTSE NAREIT All Equity REITS vor bald 45 Jahren habe die Assetklasse insgesamt fast 2% p.a. besser performt als der S&P 500. In den letzten fünf Jahren habe sie jedoch eine jährliche Underperformance von -8,5% gegenüber Aktien erwirtschaftet. Das aktuelle Umfeld dürfte REITs nun wieder den Schub der früheren Jahre bescheren. Diese Einschätzung basiere auf vier fundamentalen Gründen.