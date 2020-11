Die Auswirkungen sind wahrscheinlich nicht nur wegen des beträchtlichen intraregionalen Handels erheblich, sondern auch, weil sich die Lebensstandards in den jeweiligen Ländern voneinander unterscheiden. So haben wir Länder mit niedrigem (Myanmar, Kambodscha, Laos, Vietnam und Philippinen), mittlerem (Indonesien, Thailand, China und Malaysia) und hohem Einkommen (Brunei, Südkorea, Japan und Singapur) in der Union. Die Umstrukturierung von Versorgungsketten dürfte zudem einen neuen Schub erhalten, womit einige Produktionsstätten aus China in andere südostasiatische Länder verlagert werden könnten. Alles in allem dürfte sich daher das Abkommen beflügelnd auf die Stimmung der Investoren auswirken und Asien als Wachstumsmotor der Welt stärken.



Große Volkswirtschaften wie Indien und die USA sind nicht am RCEP beteiligt. Bedeutet das, dass China bei der Festlegung der Bedingungen wesentlich mehr Macht haben wird?



Sven Schubert: Indien hat sich nicht beteiligt, obwohl es das Land mit den zweithöchsten Zöllen weltweit (9,5Prozent Durchschnitt des WTO- und Weltbankindexes) und den höchsten Zöllen im Handelsblock gewesen wäre. Es wäre somit gezwungen gewesen, diese Zölle zu senken. Allerdings haben die Spannungen zwischen China und Indien im Jahr 2020 zugenommen. Der Grenzkonflikt forderte auf beiden Seiten Menschenleben und Indien verbannte TikTok von seinem Inlandsmarkt. Aufgrund dieser Spannungen und der höheren Zölle hätte eine indische Beteiligung die Zollsenkungen wahrscheinlich verlangsamt.



Die Nichtteilnahme der USA stärkt eindeutig die Verhandlungsmacht Chinas. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre eine US-Beteiligung jedoch ein klares Signal für eine Lockerung des Handelskonfliktes zwischen China und den USA gewesen, weshalb eine US-Beteiligung für China in wirtschaftlicher Hinsicht von Vorteil gewesen wäre.



Was bedeutet das RCEP für die Handelsspannungen zwischen den USA und China - könnte es Teil der Strategie Chinas sein, einen stärkeren Einfluss im Welthandel zu gewinnen?



Sven Schubert: Eher nicht. Seit einem Jahrzehnt besteht Chinas Strategie darin, seine Exportabhängigkeit zu verringern und den Binnenmarkt zu stärken. Und in der Tat wurde China in den letzten Jahren weniger abhängig von Exporten insgesamt und in die USA. Zwischen 2006 und heute sind die chinesischen Exporte, gemessen am BIP, von 36 Prozent auf 19 Prozent des BIP zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum gingen die Exporte in die USA von 7 Prozent des BIP auf 3 Prozent zurück.



Auf der anderen Seite bedeutet die chinesische Politik des "doppelten Umlaufs", dass China sich stärker öffnen will, um ausländische Investoren anzuziehen ("externer Umlauf"). Indem ausländischen Investoren Zugang zum chinesischen Markt gewährt wird, ist China besser vor ausländischen Sanktionen geschützt. Die Technologieindustrie ist ein gutes Beispiel. Da China einer der wichtigsten Exportmärkte für US-amerikanische Technologieunternehmen ist, wird jede Beschränkung von US-Behörden für US-Technologieexporte nach China auch dem US-Unternehmenssektor schaden. Daher hat China ein großes Interesse daran, seine Wirtschaft in den nächsten Jahren für ausländische Investoren und Produzenten weiter zu öffnen.



Es gibt Spekulationen, dass die USA nach dem Amtsantritt von Joe Biden wieder der Trans-Pacific-Partnership (TPP) beitreten könnten. Könnte ein solcher Schritt die Machtverhältnisse zwischen den USA und China in der Region wieder kippen?



Sven Schubert: Das ist richtig. Joe Biden könnte versuchen, die TPP neu zu verhandeln. Und China würde sich wahrscheinlich über Verhandlungen mit den USA im Allgemeinen freuen. Der Handelskrieg hat jedoch die Einstellung Chinas zu den Handelsbeziehungen mit den USA verändert. China will nach wie vor gute Handelsbeziehungen mit den USA, aber nicht um jeden Preis. Deshalb wird China seine Abhängigkeit von den USA in Zukunft weiter verringern wollen. Die Handelsspannungen mögen unter Joe Biden nachlassen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich der Trend der Verlagerung des wirtschaftlichen Gravitationszentrums in Richtung Asien ändern wird.



Dies bedeutet jedoch nicht, dass China die wirtschaftliche und finanzielle Vormachtstellung der USA in diesem Jahrzehnt brechen kann. Die Tiefe der US-Finanzmärkte, die militärische Dominanz der USA und die Bedeutung des US-Dollars sind Schlüsselfaktoren im Kampf um die Vorherrschaft. Darüber hinaus ist das Vertrauen globaler Investoren in US-Institutionen wahrscheinlich immer noch viel höher als in chinesische Institutionen. Selbst die Präsidentschaft Donald Trumps konnte das nicht beeinträchtigen. (19.11.2020/ac/a/m)





