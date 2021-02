XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

825,50 EUR +0,06% (05.02.2021, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

823,50 EUR +0,67% (05.02.2021, 11:10)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (05.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF).Der Großküchenspezialist habe nach Eckdaten im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 23% auf 650 (Vj.: 844) Mio. Euro verzeichnet. Das EBIT sei um 52% auf knapp 107 (Vj.: 223) Mio. Euro (operative Marge: 16,4% (Vj.: 26,5%) eingebrochen. Dies impliziere für das vierte Quartal 2020 einen Umsatzrückgang von 21% auf 184 (Vj.: 231; Analystenerwartung: 175; Marktkonsens: 164) Mio. Euro und einen EBIT-Rückgang von 33% auf 43 (Vj.: 64; Analystenerwartung: 25) Mio. Euro, womit v.a. ergebnisseitig die Zahlen deutlich besser als von Lusebrink befürchtet ausgefallen seien.Für 2021 habe RATIONAL keinen konkreten Ausblick gegeben, sehe sich aber unter Verweis u.a. auf die starke Positionierung im Markt gut aufgestellt, um in 2021 den Wachstumskurs wieder aufnehmen zu können. Lusebrink halte die Erholungsperspektiven für das Geschäft kurzfristig aber für begrenzt. So sei seines Erachtens derzeit noch nicht absehbar, wie viele Kunden die pandemiebedingten staatlichen Lockdown-Maßnahmen überstehen würden (Branchenverband DEHOGA erwarte deutliche Zunahme der Insolvenzen) und wie viele zunächst in den Notfallmodus (Existenzsicherung) umschalten und auf Investitionen verzichten würden. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Analyst bereits eine sehr ausgeprägte Erholung des Geschäfts eingepreist, wovon er aber nicht ausgehe.Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2020 (u.a. EPS: 6,91 (alt: 5,47) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 9,33 (alt: 8,78) Euro; DPS: 6,00 (alt: 4,50) Euro) an. Für 2022 prognostiziere er erstmals ein EPS von 12,70 Euro und ein DPS von 8,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: