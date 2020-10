XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

694,50 EUR -2,80% (05.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

690,00 EUR -0,29% (06.10.2020, 09:01)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (06.10.2020/ac/a/d)





Landsberg a. Lech (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der RATIONAL AG ein:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP eröffnen ein Short-Engagement in den Aktien des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF).Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 02.10.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,51% der RATIONAL-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den RATIONAL-Aktien:0,51% Marshall Wace LLP (02.10.2020)Börsenplätze RATIONAL-Aktie: