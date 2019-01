Bei der RATIONAL AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Konzern einen Umsatz in Höhe von 702,1 Mio. EUR erzielt. Somit habe er Jahr für Jahr Rekorde seiner Umsatzhistorie verbuchen können. Mit 47 Prozent Umsatzanteil sei Europa (ohne Deutschland) der wichtigste Markt. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2013 habe der Umsatz noch bei 461,1 Mio. EUR gelegen. Das EBIT sei im Geschäftsjahr 2017 mit 187,57 Mio. EUR testiert worden. Auch hier sei Rekordwert auf Rekordwert gefolgt.



Dieses Bild setze sich bei den Jahresüberschüssen der letzten Jahre fort: 2017 sei ein Jahresüberschuss von 143,00 Mio. EUR ausgewiesen worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 12,58 EUR gelegen. Die RATIONAL AG sei 2017 eine Dividende in Höhe von 8,80 EUR und eine Sonderdividende von 2,20 EUR je Anteilsschein ausgekehrt, die Ausschüttungssumme habe somit 125,1 Mio. EUR betragen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 196,214 Mio. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 424,53 Mio. EUR gelegen, das gezeichnete Kapital bei 11,4 Mio. EUR und die Gesamtverbindlichkeiten wurden mit 146,17 Mio. EUR angegeben. Die Eigenkapitalquote habe 74,4 Prozent betragen. Die Bilanzsumme habe bei 570,70 Mio. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 1.884 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognosen für 2019 und 2020



Den Bilanzprognosen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 gemäß werde die RATIONAL AG weitere Rekordwerte erreichen. Der Umsatz solle sich 2018 auf 776,50 Mio. EUR und 2019 auf 848,50 Mio. EUR belaufen. Das EBIT läge den Prognosen nach 2018 bei 203,0 Mio. EUR und 2019 bei 229,00 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie könnte im Vergleich zu den Vorjahren weiter anziehen und 2018 bei 13,65 EUR je Aktie liegen. Im Geschäftsjahr 2019 könnten bereits 15,32 EUR je Aktie erzielt werden.



Dies hätte auch auf die zukünftige Dividende Auswirkungen, die 2018 bei 11,45 EUR und 2019 bei 12,30 EUR liegen könnte. Der Nettogeldbestand des Konzerns könnte weiterhin steigen und 2018 mit 235,00 Mio. EUR testiert werden. 2019 wäre eine Steigerung auf 257,00 Mio. EUR möglich.



Termine



Die RATIONAL AG werde am 14. März 2019 die Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlichen. (Analyse vom 01.01.2019)



Börsenplätze RATIONAL-Aktie:



XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

499,60 EUR +0,73% (02.01.2019, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

500,00 EUR +0,89% (02.01.2019, 12:23)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (02.01.2019/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Rational AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) konzentriert sich auf ihre Erfolgsgrundlagen, die in den letzten Jahrzehnten maßgeblich für Wachstum sorgten, nämlich die Profiküche, die Spezialisierung auf das Kochen und den maximalen Kundennutzen, so die Experten von LYNX Broker.Seit über 40 Jahren pflege der Konzern die Bindung zu seinen Kunden und lerne damit auch die Bedürfnisse internationaler Profiköche genau kennen. Auch deshalb sei die RATIONAL AG Weltmarktführer in der thermischen Speisenzubereitung geworden und könne auf eine Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent verweisen.Die Erfolgsgeschichte des Konzerns bestehe nach Firmenangaben aus der revolutionären Verbindung von Dampf und Heißluft. In der thermischen Speisenzubereitung liege der globale Marktanteil bei rund 50 Prozent. Angefangen habe das Unternehmen im Jahr 1973 mit 18 Mitarbeitern. Die RATIONAL AG halte heute über 600 Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster. Bis heute seien über 900.000 Geräte an zwei Standorten in Europa produziert worden, im bayerischen Landsberg am Lech und im französischen Wittenheim. Landsberg am Lech sei der Stammsitz des Unternehmens, geleitet werde es vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Stadelmann.Küchengeräte für ProfisSeit dem Jahr 1976 habe die RATIONAL AG 890.000 Combi-Dämpfer und seit dem Jahr 2005 30.000 Vario-Cooking-Center produziert. Der Konzern sei in über 120 Ländern präsent, habe mehr als 30 Tochtergesellschaften und über 4.000 Partner weltweit. Zu den Kunden würden Betriebe mit Kantinen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Eventcaterer, Gefängnisse, Kindergärten, Schulen und militärische Einrichtungen gehören. Außerdem würden Supermärkte, Backshops, Tankstellen, Metzgereien und Partyservices die Geräte nutzen, ebenso das Hotel- und Gaststättengewerbe, Restaurants und viele weitere mehr.Mit den Self-Cooking-Center-Lösungen könne man Grillen, Braten, Backen und Dämpfen in einem Gerät. Mit dem Vario-Cooking-Center sei das Braten, Kochen und Frittieren in einem Gerät vereint. Mit diesen beiden Geräten könnten nahezu alle Kochanwendungen in Profiküchen abgedeckt werden. RATIONAL habe jüngst auch die vernetzte Küche Connected-Cooking entwickelt. Damit seien unter anderem Online-Updates, Push-Nachrichten oder Remote-Zugriffe möglich.Details zur RATIONAL-AktieDas Wertpapier der RATIONAL AG habe das Handelssymbol RAA und sei im regulären Markt eingegliedert. Die Aktie könne in Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin/Bremen, Düsseldorf und Hamburg/Hannover gehandelt werden und gehöre unter anderem dem SDAX an. Insgesamt seien 11,370 Mio. Aktien ausstehend. Das Börsendebüt habe die RATIONAL AG am 3. März 2000 gehabt.Der größte Aktionär sei die Erbengemeinschaft nach Friedrich Meister mit 62,98 Prozent. Auf den weiteren Plätzen würden sich unter anderen die Fidelity Management and Research LLC mit einem Anteil von jeweils 2,99 Prozent und die Allianz Global Investors GmbH mit 2,96 Prozent finden.Aktuelle AnalysenSeit Anfang des Jahres 2018 seien 11 Analysen mit einer Kurszielangabe angefertigt worden. Das höchste Kursziel stamme von der Deutschen Bank, die am 7. Dezember 2018 ein Kursziel in Höhe von 650,00 EUR ausgewiesen habe. Das niedrigste Kursziel habe die Commerzbank am 16. November 2018 mit 444,00 EUR publiziert. Das Durchschnittskursziel liege bei 561,27 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 492,00 EUR via Xetra aus dem Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse der RATIONAL-AktieDer Blick auf die vergangenen fünf Handelsjahre der Aktie der RATIONAL AG zeige ein grundlegend sehr sauberes aufwärtstendierendes Chartbild, welches sich von rund 250,00 Euro bis auf knapp 700,00 Euro erstrecke. Zwischenzeitliche Abwärtstendenzen seien zwar vorhanden gewesen, hätten jedoch aus charttechnischer Sicht kaum eine Gefahr für den Aufwärtstrend dargestellt und somit teilweise ideale Möglichkeiten für Einstiege geboten.Im letzten Quartal des Jahres 2018 sei der Kurs jedoch etwas stärker abgesackt, habe wichtige charttechnische Unterstützungen durchstoßen und zum letzten Handelstag des Jahres nahe der Marke von 500,00 Euro geendet. Dies bedeute einen Kurseinbruch von rund 200,00 Euro, im Vergleich zum Jahres- und Allzeithoch. Das Doppeltop im Kursbereich von 475,00 Euro aus dem Jahre 2016 sollte das neue Unterstützungslevel darstellen. Diese Marke wäre durchaus in der Lage, eine etwas ausgedehntere Erholung einzuleiten. Käufe seien aus charttechnischer Sicht jedoch erst oberhalb von 575,00 Euro interessant, da der aktuell laufende Abwärtstrend noch nicht gebrochen sei und weitere Bewegungstiefs nicht auszuschließen seien.Fundamentaldaten 2017