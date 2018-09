XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

649,00 EUR -6,55% (13.09.2018, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

631,00 EUR -9,01% (13.09.2018, 14:50)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (13.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Im Fokus des Analystentages in Landsberg am Lech hätten die vielfältigen, sich zum Teil gegenseitig verstärkenden Wachstumsoptionen gestanden: regionale Marktpenetration, neue Kundengruppen und Produktinnovationen. Diese seien für Maichl glaubhaft dargestellt worden. Somit sehe der Analyst den Wachstumskurs als intakt. Mittelfristig werde ein als "gesund betrachtetes" jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 9% geplant. 2018 seien u.a. durch ein starkes US-Geschäft 10 bis 12% angestrebt, wobei dies die Organisation erheblich unter Druck setze. Maichl halte 11,3%, der Marktkonsens 10,6% für realisierbar.Hinsichtlich der EBIT-Marge habe das Management für 2018 zwar die Bandbreite von 26 bis 27% bestätigt (LBBWe & Konsens: 26,8%). Aufgrund diverser Kostenbelastungen (Material, Personal, investitionsbedingt steigender Abschreibungen) habe sich das Management aber eher zurückhaltend hinsichtlich des Margenpotenzials gezeigt. So seien bereits 26% nicht als "Spaziergang" dargestellt worden.Zur Absicherung des Wachstumskurses seien höher als bisher von Maichl erwartete Investitionen notwendig. In Landsberg werde die Produktionskapazität derzeit von ca. 80 Tsd. auf ca. 120 Tsd. Geräte aufgestockt. Ein neues Versandzentrum sei in der Planung. Auch am FRIMA-Standort Wittenheim solle die Kapazität erhöht werden. Dagegen erscheine der geprüfte Aufbau eines Produktionswerkes in den USA kurzfristig eher unwahrscheinlich. Mittelfristig bleibe dies aber eine Option, um den wichtigen nordamerikanischen Markt effizienter zu penetrieren. Das Investitionsbudget für 2018 werde auf ca. 56 Mio. EUR (VJ 34 Mio. EUR) geplant, was über der bisherigen Analystenprognose von 48 Mio. EUR liege. Auch für die beiden Folgejahre seien eher 50 Mio. EUR die Zielmarke. Der Analyst habe hier eine Normalisierung auf 30 bis 40 Mio. EUR erwartet.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, empfiehlt die nach dem Q2-Bericht unerwartet (auch für RATIONAL) stark gestiegene Aktie zum Verkauf. Risiken für seinen Investmentcase: deutlich stärker als erwartetes Umsatz- und Ertragswachstum in H2. (Analyse vom 13.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: