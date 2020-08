NASDAQ-Aktienkurs Quidel -Aktie:

Quidel Corp. (ISIN: US74838J1016, WKN: 867261, Ticker-Symbol: QL1, NASDAQ-Symbol: QDEL) ist ein in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von diagnostischen Testlösungen tätiges Unternehmen mit Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). Quidel bietet diagnostische Testlösungen unter verschiedenen Markennamen an, darunter Quidel, QuickVue, QuickVue+, D3 FastPoint, Super E-Mix, ELVIS, Sofia, Amplivue, Lyra und Thyretain. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Quidel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Quidel Corp. (ISIN: US74838J1016, WKN: 867261, Ticker-Symbol: QL1, NASDAQ-Symbol: QDEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quidel-Aktie sei gestern um 22% eingebrochen. Das Unternehmen sei nämlich bei den Test-Verfahren aktiv. Der Erfolg des Konkurrenten Abbott Laboratories mit dem Schnelltest habe Quidel also unter Druck gesetzt. Weil sich die Quidel-Aktie zuvor ganz hervorragend entwickelt hat, haben die Anleger ihre Gewinne mitgenommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Quidel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Quidel-Aktie:141,00 EUR -4,73% (28.08.2020, 14:04)