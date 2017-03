Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

215,47 Euro +5,68% (02.03.2017, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 173,11 -2,25% (02.03.2017, 15:17, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (02.03.2017/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Ltd. habe solide Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch das EPS seien deutlich besser ausgefallen als es der Markt im Durchschnitt erwartet habe.Auch die Planung für das April-Quartal sehe stark aus. Die Segmente Wired Infrastructure und Enterprise würden sequenzielle Zuwächse verzeichnen.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 210,00 auf 250,00 USD an.Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:215,60 Euro +6,23% (02.03.2017, 13:49)