Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

56,00 Euro +9,64% (25.08.2017, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 65,68 +8,96% (25.08.2017, 17:20)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps.

(25.08.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse der Analystin Fatima Boolani von der UBS:Aktienanalystin Fatima Boolani von der Investmentbank UBS hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt.Splunk Inc. habe solide Quartalszahlen bekannt gegeben. Offenbar komme das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie planmäßig voran.Die Analysten der UBS bleiben hinsichtlich der weiteren Wachstumsaussichten von Splunk positiv gestimmt. Der adressierbare Markt sei groß und der Konkurrenzdruck verhältnismäßig begrenzt, so die Analystin Fatima Boolani.Die Aktienanalysten der UBS bekräftigen in ihrer Splunk-Aktienanalyse das "buy"-Rating und erhöhen das Kursziel von 72,00 auf 74,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Splunk-Aktie:56,44 Euro +9,78% (25.08.2017, 15:55)