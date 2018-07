Die US-Notenbank habe im Juni die Leitzinsen zum siebten Mal in Folge erhöht und für dieses Jahr noch zwei weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Die Zinsdifferenz weite sich somit zugunsten des US-Dollar aus. Bessere Arbeitsmarktdaten und eine zusätzlich von den Strafzöllen anziehende Inflation würden es möglich machen.



Die Bremsspuren in Europa seien nicht zu übersehen: Der Handelsstreit mit den USA und das Italien-Risiko hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Euro-Raum würden die Stimmung belasten. Auch würden die gestiegenen Energiepreise eine reale Belastung für die Unternehmen darstellen. Trotzdem lägen die Wirtschaftsfrühindikatoren weiterhin eindeutig im expansiven Bereich, da die Wirtschaft des Euro-Raums durch die sehr lockere Geldpolitik der EZB weiter angeschoben werde. Die EZB werde die Aufkäufe von Staats- und Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen lassen, eine Zinserhöhung vor Herbst 2019 solle es laut EZB-Chef Mario Draghi aber nicht geben.



"Die europäischen Unternehmen werden daher weiter wachsen und der erstarkte US-Dollar wird insbesondere die Exportwerte stützen, da die Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger im internationalen Vergleich agieren können", sage Wittich.



Unsere im vergangenen Quartalsbericht gemachte Aussage zu einem Erstarken des US-Dollars erwies sich im Nachhinein als richtig: Der zum Euro wieder stärkere US-Dollar bestätigt uns weiterhin in unserer Beibehaltung der Dollar-Rentengewichtung und lässt uns vom deutlich höheren US-Zinsniveau profitieren, so die Analysten der Sutor Bank.



Gerade in unsicheren Zeiten, in denen täglich vermeintlich kursbeeinflussende Nachrichten aufkämen, falle es jedem Anleger schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wichtig sei jedoch, sich bewusst zu machen, dass Verluste des einen die Gewinne des anderen seien, also letztendlich der Saldo gleich bleibe.



Durch die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, geografisch segmentierte Märkte und Wertpapiere verschiedener Unternehmensklassen reduzieren wir das Risiko und nutzen die Renditemöglichkeiten in unterschiedlichen Märkten, so die Analysten der Sutor Bank. "Das geduldige Investiert-Bleiben in intelligent gestreute Portfolios zahlt sich langfristig aus durch einen überdurchschnittlichen Ertrag", sage Wittich. (24.07.2018/ac/a/m)







