Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vergangenen Freitag startete die Quartals-Berichtssaison in den USA, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



In dieser Woche würden 61 Gesellschaften aus dem S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ihre Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Die so genannten "Financials" würden mit 23 Werten dabei den Spitzenreiter stellen. Europa starte unter anderem mit Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) und Unilever (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB). Am kommenden Donnerstag werde mit SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) ein wichtiger deutscher Technologiewert seine Ergebnisse offenlegen.



Nach dem spontan anberaumten Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands und den USA steige vor allem in Europa die Nervosität über die Konsequenzen der Gespräche. Die jüngsten Wachstumsraten in China seien mit 6,7 Prozent zum Vorjahr leicht gesunken. 2017 habe das BIP-Wachstum noch bei 6,8 Prozent gelegen. Der Zollstreit mit den USA schlage hierbei allerdings noch nicht zu Buche. Die Abschwächung sei mit nachlassenden Konsum und Investitionen in die Infrastruktur des Landes erklärbar. Charttechnisch würden die wichtigsten globalen Aktienindices weiterhin eine intakte Trendfolge aufzeigen. (17.07.2018/ac/a/m)