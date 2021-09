Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) unter die Lupe.Es sei ruhig geworden um QuantumScape. Kein Wunder, denn die Aktie des Feststoff-Batterie-Start-Ups habe seit Jahresbeginn über 50% ihres Wertes verloren. Ausgehend von ihrem Hoch bei 132,73 USD seien die Verluste sogar noch höher. Am Dienstag gehe es für das Papier des kalifornischen Unternehmens aber wieder kräftig nach oben.Über 13 Prozent lege die QuantumScape-Aktie zu - ein minimaler Kurssprung angesichts der dramatischen Verluste der vergangenen Monate. Grund für den Kurssprung sei die Ankündigung des Batterieherstellers gewesen, dass ein Deal mit einem Top-10-Automobil-Zulieferer geschlossen worden sei. Der Name des Partners, mit dem QuantumScape künftig seine Batterieprototypen testen wolle, sei noch nicht bekanntgegeben worden. Falls diese Prototypen-Tests erfolgreich verlaufen würden, hat der Zulieferer zugesichert rund 10 MWh an Batteriekapazität zu kaufen. Produziert werden sollten die Batterien in einer Pilotanlage.Das Geld dürfte jedoch aufgrund finanzstarker Kapitalgeber wie VW, dem Königreich Katar oder Bill Gates zwar so schnell nicht ausgehen. "Der Aktionär" rate dennoch weniger Risikofreudigen vom Einstieg bei der QuantumScape-Aktie ab, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link